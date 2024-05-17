Саша Маркович: Станкович очень подходит «Спартаку», не сомневаюсь, что у него получится

Экс-футболист сербской «Црвены Звезды» Саша Маркович прокомментировал назначение соотечественника Деяна Станковича на пост главного тренера московского «Спартака». Вчера, 16 мая, красно-белые объявили, что сербский специалист возглавит команду в межсезонье. Сейчас 45-летний Деян Станкович является главным тренером венгерского «Ференцвароша».

«Я могу говорить о Деки часами, ха-ха. Он замечательный человек, мы шесть месяцев жили в одной комнате, когда играли за «Црвену Звезду». Он хороший сосед, отличный игрок и отличный человек. Теперь он уже серьёзный тренер. Я не сомневаюсь, что у него получится в «Спартаке».

Станкович — максималист, он требует от себя максимум и максимум от партнёров. Никто не хотел, чтобы он уходил с поста главного тренера «Црвены Звезды», но он не мог поступить иначе в той ситуации. «Спартак» похож на «Црвену Звезду», Станкович очень подходит команде», — приводит слова Марковича «Евро-Футбол.Ру».