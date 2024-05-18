Защитник «Динамо» Паршивлюк ответил, является ли преимуществом играть первыми в туре

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк оценил то, что команда сыграет с самарскими «Крыльями Советов» раньше конкурентов в 29-м туре чемпионата России. Встреча состоится сегодня, 18 мая. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.

«Играть первыми в туре — это плюс или минус? Пока не сыграем, не поймём. В прошлом туре мы играли позже конкурентов, и на нас тоже давила мысль, что нужно выиграть, чтобы выйти на первое место. Сейчас другая ситуация. Надеюсь, что мы сделаем свою работу хорошо, победим и дальше будем смотреть на соперников», — приводит слова Паршивлюка официальный сайт «Динамо».

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Зенит» и «Краснодар» отстают на два и три очка соответственно.