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Защитник «Динамо» Паршивлюк ответил, является ли преимуществом играть первыми в туре

Защитник «Динамо» Паршивлюк ответил, является ли преимуществом играть первыми в туре
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Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк оценил то, что команда сыграет с самарскими «Крыльями Советов» раньше конкурентов в 29-м туре чемпионата России. Встреча состоится сегодня, 18 мая. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Играть первыми в туре — это плюс или минус? Пока не сыграем, не поймём. В прошлом туре мы играли позже конкурентов, и на нас тоже давила мысль, что нужно выиграть, чтобы выйти на первое место. Сейчас другая ситуация. Надеюсь, что мы сделаем свою работу хорошо, победим и дальше будем смотреть на соперников», — приводит слова Паршивлюка официальный сайт «Динамо».

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Зенит» и «Краснодар» отстают на два и три очка соответственно.

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