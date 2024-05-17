Приближённые к президенту «Барселоны» дали понять Хави, что ему лучше покинуть клуб — AS

Главный тренер «Барселоны» Хави провёл встречу с вице-президентом каталонского клуба Рафой Юсте, а также с Алехандро Эчеваррией, являющимся близким другом босса сине-гранатовых Жоана Лапорты. Об этом сообщает AS.

По информации источника, самого Лапорты не было на встрече, которая длилась более четырёх часов. В ходе неё Эчеваррия дал понять Хави, что наилучшим решением для «Барселоны» будет уход испанского специалиста из клуба по окончании сезона.

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Подчёркивается, Хави также провёл телефонные переговоры с Лапортой, который назначил ему личную встречу через несколько дней по окончании нынешнего сезона.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Лапорта остался зол на Хави после его слов о необходимости улучшения состава сине-гранатовых и сложностях реализации этого ввиду тяжёлого экономического положения клуба, сказанных в преддверии матча 36-го тура Ла Лиги с «Альмерией» (0:2).

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