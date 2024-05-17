«Игроки адаптируются к новому тренеру». Пике — о возможном увольнении Хави из «Барселоны»

Бывший центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал слухи о возможном увольнении испанского специалиста Хави с поста главного тренера сине-гранатовых.

«Игроки знают, что они являются частью клуба и что всё может измениться, если произойдёт смена тренера. Они адаптируются и захотят понравиться уже новому специалисту», — приводит слова Пике AS.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Лапорта остался зол на Хави после его слов о необходимости улучшения состава сине-гранатовых и сложностях реализации этого ввиду тяжёлого экономического положения клуба, сказанных в преддверии матча 36-го тура Ла Лиги с «Альмерией» (0:2). Сообщалось, что президент «Барселоны» назначил Хави личную встречу для обсуждения его будущего, которая состоится по окончании нынешнего сезона.

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