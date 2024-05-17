Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Игроки адаптируются к новому тренеру». Пике — о возможном увольнении Хави из «Барселоны»

«Игроки адаптируются к новому тренеру». Пике — о возможном увольнении Хави из «Барселоны»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал слухи о возможном увольнении испанского специалиста Хави с поста главного тренера сине-гранатовых.

«Игроки знают, что они являются частью клуба и что всё может измениться, если произойдёт смена тренера. Они адаптируются и захотят понравиться уже новому специалисту», — приводит слова Пике AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Лапорта остался зол на Хави после его слов о необходимости улучшения состава сине-гранатовых и сложностях реализации этого ввиду тяжёлого экономического положения клуба, сказанных в преддверии матча 36-го тура Ла Лиги с «Альмерией» (0:2). Сообщалось, что президент «Барселоны» назначил Хави личную встречу для обсуждения его будущего, которая состоится по окончании нынешнего сезона.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
Приближённые к президенту «Барселоны» дали понять Хави, что ему лучше покинуть клуб — AS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android