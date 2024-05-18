Бубнов считает, что болельщики «Спартака» благосклонно отнесутся к назначению Станковича

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о назначении сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера московского «Спартака». Он возглавит команду в новом сезоне. Сейчас обязанности главного тренера красно-белых исполняет Владимир Слишкович. Ранее из клуба был уволен испанец Гильермо Абаскаль.

«Думаю, что сейчас к назначению Станковича все, в том числе и болельщики, благосклонно отнесутся. Если бы Слишкович выиграл Кубок, тогда ситуация могла получиться неоднозначной, а «Спартак» имел шансы взять этот трофей. В принципе, и я говорил, что Слишковичу нужно дать доработать сезон, а потом делать выводы. Но в чемпионате ничего не получилось выправить, Кубок упустили, поэтому есть логика в поиске более опытного специалиста», — приводит слова Бубнова Sportbox.