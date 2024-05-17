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«Бавария» возобновила интерес к Де Дзерби после заявления Тухеля об уходе из клуба — HITC

«Бавария» возобновила интерес к Де Дзерби после заявления Тухеля об уходе из клуба — HITC
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Руководство «Баварии» вернулось к кандидатуре итальянского специалиста Роберто Де Дзерби, на текущий момент возглавляющего «Брайтон», после того как главный тренер мюнхенцев Томас Тухель подтвердил, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает HITC.

По информации источника, Де Дзерби также заинтересован возможностью занять должность главного тренера «Баварии». Подчёркивается, что мюнхенский клуб готов выплатить «Брайтону» сумму отступных, предусмотренную за досрочное расторжение контракта с 44-летним специалистом.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что руководство «Баварии» обсуждает с Тухелем возможность продолжения его работы в клубе. Однако данные обсуждения не увенчались успехом.

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