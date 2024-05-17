«Спартак», ЦСКА и «Динамо» интересуются защитником «Сочи» Дркушичем

Московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо» запрашивали у «Сочи» информацию по возможному трансферу защитника Ваньи Дркушича. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Игрок есть в шорт-листах всех трёх клубов, но пока ни один из них не выходил на «Сочи» с предложением. Идёт прощупывание ситуации. Сам игрок готов остаться в России», — добавил источник «Чемпионата».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Ванья Дркушич провёл 21 матч и отметился двумя забитыми мячами. Также на счету словенского защитника одна игра в Фонбет Кубке России.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 23 очка за 28 матчей.