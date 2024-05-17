«Ювентус» уволил Аллегри за неподобающее поведение, чтобы не платить неустойку — FI

«Ювентус» уволил главного тренера команды Массимилиано Аллегри, указав в качестве причины на его неподобающее поведение в финале Кубка Италии, для того чтобы не выплачивать ему неустойку в размере € 9 млн. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, увольнение Аллегри по причине его неподобающего поведения юридически позволяет туринскому клубу не выплачивать ему заработную плату за весь следующий год. Напомним, контракт итальянского специалиста был рассчитан до лета 2025 года.

На 90+3-й минуте финального матча Кубка Италии с «Аталантой» (0:1) Аллегри остался крайне недоволен тем, что арбитр матча Фабио Мареска не сразу зафиксировал нарушение на защитнике «Ювентуса» Бремере. После этого итальянский специалист сорвал с себя пиджак, подбежал к резервному судье и начал кричать ему в лицо, за что получил красную карточку.

Также сообщалось, что после матча в подтрибунном помещении Аллегри угрожал итальянскому журналисту Гвидо Вачаго, представляющему Tuttosport. Он угрожал ему расправиться, если издание «не станет писать правду».

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