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«Реалу» необходимо договориться, чтобы Мбаппе мог покинуть сборную Франции для презентации

«Реалу» необходимо договориться, чтобы Мбаппе мог покинуть сборную Франции для презентации
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Мадридскому «Реалу» необходимо достичь соглашения с Федерацией футбола Франции, чтобы нападающий Килиан Мбаппе мог покинуть расположение национальной команды и отправиться в Испанию на презентацию в качестве игрока «сливочных». Об этом сообщила Marca.

Отмечается, что у сборной Франции перед чемпионатом Европы запланированы контрольные матчи с Люксембургом (5 июня) и Канадой (9 июня). Сообщается, что «Реал» планирует представить Мбаппе в начале июня.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

10 мая в социальной сети Килиан Мбаппе сообщил, что покинет «Пари Сен-Жермен» после завершения сезона. Ранее в СМИ появлялась информация, что он согласовал с мадридским «Реалом» контракт, рассчитанный до 2029 года.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 25-летний Килиан Мбаппе провёл 29 матчей, в которых забил 27 мячей и оформил семь голевых передач. Также на счету нападающего 12 игр и восемь голов в Лиге чемпионов. В Кубке Франции футболист принял участие в пяти матчах, в которых отметился восемью забитыми мячами.

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