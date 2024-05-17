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Мбаппе за € 520 000 приобрёл на аукционе портрет Пеле, изначально оценивающийся в € 5000

Мбаппе за € 520 000 приобрёл на аукционе портрет Пеле, изначально оценивающийся в € 5000
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе за € 520 000 приобрёл на аукционе портрет легендарного бразильского футболиста Пеле. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, Мбаппе купил портрет Пеле, находясь вместе с остальными игроками парижского клуба на благотворительном аукционе.

Подчёркивается, что изначальная цена на данное произведение была установлена в размере € 5000 и на её покупку претендовали шесть участников аукциона. По достижении отметки в € 300 000 борьбу за её приобретение продолжили только Мбаппе и защитник французского гранда Ашраф Хакими. В итоге предложение Мбаппе в размере € 520 000 оказалось самым большим в тот вечер.

По результатам проведённого аукциона было собрано € 2,7 млн.

Мбаппе представил свою восковую фигуру в музее мадам Тюссо:

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