Мбаппе за € 520 000 приобрёл на аукционе портрет Пеле, изначально оценивающийся в € 5000

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе за € 520 000 приобрёл на аукционе портрет легендарного бразильского футболиста Пеле. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, Мбаппе купил портрет Пеле, находясь вместе с остальными игроками парижского клуба на благотворительном аукционе.

Подчёркивается, что изначальная цена на данное произведение была установлена в размере € 5000 и на её покупку претендовали шесть участников аукциона. По достижении отметки в € 300 000 борьбу за её приобретение продолжили только Мбаппе и защитник французского гранда Ашраф Хакими. В итоге предложение Мбаппе в размере € 520 000 оказалось самым большим в тот вечер.

По результатам проведённого аукциона было собрано € 2,7 млн.

Мбаппе представил свою восковую фигуру в музее мадам Тюссо: