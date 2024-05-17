Нападающий «Зенита» Педро может пропустить финал Кубка России из-за вызова в сборную

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро получил вызов в молодёжную сборную Бразилии до 20 лет, сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

Всего состав молодёжки «селесао», включая Педро, состоит из 25 игроков, которые в период с 3 по 11 июня пройдут сбор под началом наставника Рамона Менезеса на своей тренировочной базе в рамках подготовки к молодёжному чемпионату Южной Америки. Отметим, что за день до начала сбора, 2 июня, «Зениту» с Педро в составе предстоит встреча с «Балтикой» в рамках матча Суперфинала Кубка России.

Напомним, 18-летний Педро перешёл в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в феврале 2024 года, сумма трансферной компенсации составила € 9 млн. Футболист провёл за «Зенит» в этом сезоне 13 матчей и забил три гола. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.