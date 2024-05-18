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Микель Артета отреагировал на упущенный момент Сона в концовке матча с «Манчестер Сити»

Микель Артета отреагировал на упущенный момент Сона в концовке матча с «Манчестер Сити»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал нереализованный момент нападающего Сон Хын Мина в концовке матча с «Манчестер Сити» (0:2).

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
14 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 51'     0:2 Холанд – 90+1'    

«Если бы мне пришлось до этого момента выбрать игрока Премьер-лиги, то, вероятно, это был бы Сон! Когда он промахнулся, мои дети бегали вокруг стола… Вы можете себе это представить?» — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

14 мая завершился перенесённый матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Матч закончился победой гостей со счётом 2:0. Дублем отметился норвежский форвард Эрлинг Холанд.

После 37 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 63 очка и занимает пятое место. «Манчестер Сити» после аналогичного количества матчей английской Премьер-лиги заработал 88 очков и располагается на первой строчке, опережая ближайшего преследователя в лице «Арсенала» на два очка.

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