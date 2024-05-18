Клопп вспомнил матч, из-за которого у него мог «случиться инсульт»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил матч между «Манчестер Сити» и «Лестером», который состоялся в 2019 году. «Горожане» тогда обыграли соперника со счётом 1:0 благодаря хлёсткому удару экс-защитника команды Венсана Компани в «девятку». «Манчестер Сити» в тот вечер оформил чемпионство, а «Ливерпуль» потерял шансы на титул.

«Я очень рад, что у меня тогда не случился инсульт. Я лежал на диване и говорил: «Мэддисон, Мэддисон, блокируй его, прикрывай его! С тех пор я не люблю Мэддисона», — сказал Клопп в интервью для TheRedmenTV.

Напомним, ранее стало известно, что Арне Слот сменит Юргена Клоппа и уже подписал контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до 2027 года. Сообщалось, что английский клуб выплатит «Фейеноорду» € 13–15 млн в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.

«Ливерпуль» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 79 очков за 37 матчей.

Юрген Клопп обратился к фанатской трибуне «Ливерпуля»: