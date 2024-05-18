Микель Артета рассказал, когда обсудит с «Арсеналом» подписание нового контракта

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о подписании нового контракта с лондонским клубом.

«Планирую ли я обсудить свой контракт с клубом? Это то, о чём мы поговорим после сезона или когда наступит подходящее время. Важно побеждать сейчас, продолжать верить, что мы можем продолжать побеждать. Это важная вещь.

Изменится ли моё отношение к клубу после 38 тура? Нет, все актуально. Что бы ни случилось, этот день будет очень эмоциональным. Возможно, сейчас не тот момент, чтобы делать какие-то выводы, но потом у нас будет время поразмыслить. Нужно пройти весь сезон, – приводит слова Артеты football.london.

Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Контракт 42-летнего специалиста рассчитан до лета 2025 года.

После 37 туров «Арсенал» занимает второе место в АПЛ с 86 очками. Лидирует в чемпиоонате «Манчестер Сити» (88 очков).

В завершающем 38 туре лондонский клуб сыграет с «Эвертоном», а «горожане» примут «Вест эм Юнайтед». «Арсенал» станет чемпионом, если выиграет свой матч, а «Сити» потеряет очки.

У «Арсенала» и «Байера»пустые трибуны. Но есть нюанс. ХиТ#180