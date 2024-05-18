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Луис Энрике: в следующем сезоне «ПСЖ» подпишет нового игрока на каждую позицию

Луис Энрике: в следующем сезоне «ПСЖ» подпишет нового игрока на каждую позицию
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о трансферных планах клуба.

«Могу подтвердить, что в следующем сезоне мы подпишем новых игроков на каждую позицию.

Это также послание игрокам, которые сейчас в составе, даже лучшим: в следующем сезоне хочу, чтобы на каждую позицию было по два важных футболиста. Будет сложно попасть в состав «ПСЖ», – приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

«ПСЖ» в этом сезоне стал чемпионом Франции.

Ранее сообщалось, что центральный полузащитник «ПСЖ» Карлос Солер, а также защитники Милан Шкриньяр и Норди Мукиэле не входят в планы главного тренера французского гранда Луиса Энрике на следующий сезон.

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