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Титов: если у Тюкавина будет возможность уехать в Европу — надо ехать

Титов: если у Тюкавина будет возможность уехать в Европу — надо ехать
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Бывший полузащитник Егор Титов высказался о слухах об интересе европейских клубов к нападающему московского «Динамо» Константину Тюкавину.

«Не люблю обсуждать такое. У нас кто-то сверкнул и сразу его куда-то отправляют. Так было с Захаряном. Сейчас так происходит с Тюкавиным. Если у него будет предложение и будет возможность уехать, то, конечно, надо ехать. Я это уже не раз говорил», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах 21-летнего форварда заинтересованы мадридский «Атлетико» и «Бенфика».

В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл 36 матчей, забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач.

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