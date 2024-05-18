«Зенит» хочет продлить контракт с Михаилом Кержаковым

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Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в продлении контракта голкипера Михаила Кержакова ещё на один сезон. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«В случае ухода Михаила клубу придётся экстренно заходить на рынок вратарей, а вариантов заведомо сильнее Кержакова особо нет», – добавил собеседник «Чемпионата».

Кержаков является воспитанником клуба, прошёл путь от академии до основного состава. Контракт 37-летнего голкипера с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает Кержакова в € 500 тыс.

В нынешнем сезоне Кержаков провёл 23 матча, 10 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 19 мячей.

После 27 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 51 очком. Лидирует в чемпионате московское «Динамо» (53 очка).

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