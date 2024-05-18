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В «Зените» пока не определились с будущим Александра Васютина

В «Зените» пока не определились с будущим Александра Васютина
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Руководство санкт-петербургского «Зенита» ещё не приняло решения о будущем голкипера Александра Васютина. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Многое будет зависеть от того, останется ли в команде Михаил Кержаков», – добавил собеседник «Чемпионата».

Васютин является воспитанником клуба, прошёл путь от академии до основной команды. Контракт 29-летнего вратаря с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает Васютина в € 400 тыс.

В нынешнем сезоне Васютин провёл пять матчей, два из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил семь мячей.

После 27 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 51 очком. Лидирует в чемпионате московское «Динамо» (53 очка).

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