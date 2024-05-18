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Егор Титов: хочется, чтобы в РПЛ остались все

Егор Титов: хочется, чтобы в РПЛ остались все
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Бывший атакующий полузащитник «Спартака» Егор Титов заявил, что не хочет, чтобы из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона вылетали какие-то клубы.

«Я честно не понимаю, кто должен вылететь из РПЛ. Мы видим, как «Сочи» прибавил весной. Мы видим, как великолепно играет «Балтика», но эти пропущенные мячи на 90+ — жалко, конечно. Атмосфера и болельщик в Калининграде — прекрасные! Мне непонятно, кто вылетит из РПЛ. Хотелось бы, чтобы остались все, но по спортивному принципу две команды вылетят», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на данный момент места с 13-го по 16-е в турнирной таблице РПЛ занимают «Урал» (29 очков), «Факел» (29), «Балтика» (26) и «Сочи» (23) соответственно.

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