Тибо Куртуа рассказал о своём состоянии после тяжёлых травм

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался относительно того, в каком состоянии он находится после двух операций на колене. Бельгиец считает, что его форма стала ещё лучше.

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«Я чувствую себя очень хорошо. Я понимаю, что некоторые люди могут сомневаться в том, каким я вернусь, но я знал, что вернусь сильным. Я всё тот же Куртуа или даже лучше. Я собираюсь продолжать упорно работать и совершенствоваться.

Рад, что сыграл три матча. После второй травмы я не знал, буду ли играть. Я сыграл против «Кадиса», и очень счастлив, что дважды наслаждался матчами на «Бернабеу». Я очень счастливый человек и должен продолжать работать, чтобы достичь своего лучшего уровня»,– цитирует бельгийского вратаря официальный сайт «Реала».

Напомним, большую часть сезона в ворота «Реала» выходил Андрей Лунин.

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