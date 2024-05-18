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Агент игрока «Сочи» Дркушича рассказал об интересе российских и европейских клубов

Агент игрока «Сочи» Дркушича рассказал об интересе российских и европейских клубов
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Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, рассказал об интересе со стороны российских и европейских клубов к своему подопечному.

«Могу только сказать, что европейские и российские клубы проявляют интерес к Дркушичу. Но пока ещё рано говорить о конкретике, и я не хочу называть клубы, которые им интересуются», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезона 24-летний футболист сыграл 22 матча и забил два мяча.

Дркушич перешёл в «Сочи» из «Браво» в январе 2022 года. Сумма трансфера составила € 120 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 3 млн.

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