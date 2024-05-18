Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Красноярске завели уголовное дело после драки с участием игроков «Енисея»

В Красноярске завели уголовное дело после драки с участием игроков «Енисея»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Главного управления МВД России по Красноярскому краю проинформировала о возбуждении уголовного дела по факту конфликта на базе отдыха в Советском районе краевого центра, в котором принимали участие футболисты «Енисея».

«Сотрудниками полиции была проведена проверка. По факту происшествия дознавателями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 3 лет лишения свободы.

В ходе расследования полицейскими будут установлены все обстоятельства произошедшего», — информирует пресс-служба Главного управления МВД России по Красноярскому краю.

Напомним, ранее появились сообщения о драке, произошедшей в Советском районе, футболистов «Енисея» с семьёй отдыхающих. Отмечалось, что виновниками конфликта, случившегося в понедельник, 13 мая, стали игроки красноярской команды Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
«Позорники». Губерниев отреагировал на новость о драке с участием футболистов «Енисея»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android