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В Красноярске завели уголовное дело после драки с участием игроков «Енисея»

Пресс-служба Главного управления МВД России по Красноярскому краю проинформировала о возбуждении уголовного дела по факту конфликта на базе отдыха в Советском районе краевого центра, в котором принимали участие футболисты «Енисея».

«Сотрудниками полиции была проведена проверка. По факту происшествия дознавателями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 3 лет лишения свободы.

В ходе расследования полицейскими будут установлены все обстоятельства произошедшего», — информирует пресс-служба Главного управления МВД России по Красноярскому краю.

Напомним, ранее появились сообщения о драке, произошедшей в Советском районе, футболистов «Енисея» с семьёй отдыхающих. Отмечалось, что виновниками конфликта, случившегося в понедельник, 13 мая, стали игроки красноярской команды Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников.

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