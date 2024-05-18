Томас Парти может перейти в «Фенербахче» — источник

«Фенербахче» хочет подписать 30-летнего полузащитника «Арсенала» и сборной Ганы Томаса Парти, сообщает интернет-издание FootbalTransfers.

По информации источника, в этом сезоне футболист столкнулся с сокращением его игрового времени в клубе, что привело к растущему недовольству его ролью в команде. Парти является одним из самых высокооплачиваемых игроков «Арсенала»: сообщается, что он зарабатывает € 235 тыс. в неделю.

Интерес «Фенербахче» предоставит ему возможность возобновить карьеру, что может стать выгодной сделкой для всех участников. На данный момент маловероятно, что игрок подпишет новый контракт с «канонирами», а учитывая, что через год он может уйти свободным агентом, цена может снизиться.

В нынешнем сезоне Томас Парти провёл за «Арсенал» 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 20 млн.