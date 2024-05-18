Титов: чемпионат закончится, и вы увидите — шесть-восемь человек в «Спартаке» заменят

Бывший атакующий полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о качестве нынешнего состава красно-белых.

— Вы говорили, что нужно перетряхнуть состав «Спартака». Клуб должны покинуть шесть-восемь человек. Назовёте эти фамилии?

— А зачем нужны фамилии? И так всё понятно. Посмотрите, кто и сколько играет. Там уже человека три-четыре будет сразу видно, что с ними нужно прощаться. Сейчас будет окончание чемпионата. И вы сами увидите, что эти шесть-восемь футболистов заменят. Будет ротация в «Спартаке». С этим составом максимум пятое-шестое место. Если «Спартак» будет четвёртым, то это будет сенсацией. Потому что мы помним, как было осенью: начали пять побед из пяти матчей. И все сказали, что это та команда, которая, скорее всего, будет составлять конкуренцию «Зениту». Увы, мы видим, что в длинную этот «Спартак» бороться не готов», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 28 туров РПЛ «Спартак» набрал 46 очков и занимает пятое место.

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