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Экс-игрок сборной Англии Батчер: Канчельскис был лучше Аршавина

Экс-игрок сборной Англии Батчер: Канчельскис был лучше Аршавина
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Легендарный защитник сборной Англии Терри Батчер ответил на вопрос, кого из россиян, выступавших в чемпионате Англии, — Андрея Канчельскиса или Андрея Аршавина, он считает сильнее.

«Сложный вопрос, но, как по мне, Канчельскис был лучше. Он проявил себя и в Шотландии, и в английской Премьер-лиге, он был потрясающим футболистом. В современном футболе у вингеров нет так много опций на поле, но Канчельскис был невероятен. Он просто проносился мимо соперников в своём темпе и потом забивал. Это одно из самых завораживающих зрелищ, что мне доводилось видеть в футболе», — приводит слова Батчера «РБ Спорт».

Напомним, Канчельскис являлся игроком «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. За этот период он принял участие в 158 матчах во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 15 результативными передачами. С 1998 по 2000 год российский футболист выступал за шотландский «Рейнджерс». За это время он сыграл в 106 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 17 голов и сделал девять ассистов.

Аршавин выступал в составе лондонского «Арсенала» с 2009 по 2013 год. За этот период он принял участие в 144 матчах во всех турнирах (31 гол и 45 ассистов).

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