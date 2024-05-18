Деменко: «Динамо» в игре с «Крыльями» не побежит вперёд, но использует свои козыри

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко высказался о предстоящем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Крылья Советов».

«Я думаю, что «Динамо» в матче с «Крыльями Советов» будет играть спокойно в свой футбол, размеренно ждать и не побежит вперёд сломя голову. Однозначно, те козыри, которые у «Динамо» есть, команда обязательно использует. Плюс московская команда сейчас находится на хорошем подъёме, потому что «Динамо» лидирует и имеет отрыв два очка.

Поэтому всё зависит от «Крыльев», смогут ли они противостоять «Динамо». Понятное дело, что «Крылья Советов» ни за что не борются в чемпионате, но в любом случае есть премиальные и бонусы. Поэтому самарцы будут играть в свой футбол, а как получится — это другой вопрос. Всё равно «Крылья» понимают, что у команды есть болельщики, поэтому Осинькин в любом случае будет настраивать ребят на победу», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.