Деменко: «Сочи» в матче с «Краснодаром» будет биться с максимальной отдачей

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о грядущем матче 29-го тура РПЛ, в котором «быки» сыграют с «Сочи». Встреча состоится сегодня, 18 мая.

«Я думаю, что матч с «Краснодаром» — это последний тур, который всё будет решать для «Сочи». Но у команды есть теоретические шансы, чтобы зацепиться за РПЛ. Поэтому в любом случае «Сочи» будет биться с максимальной отдачей. «Краснодару» же не стоит думать о том, что сочинцы идут на последнем месте, и о лёгкой победе. Сейчас не будет ни одной лёгкой игры, потому что все команды из низа турнирной таблицы бьются. Плюс «Сочи» умеет противостоять и создавать, это уже не та команда, которая была осенью. Поэтому для «Краснодара» будет очень тяжёлый матч», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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