Фил Фоден: «Сити» сделает всё, чтобы выиграть Премьер-лигу в четвёртый раз подряд

23-летний полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Филип Фоден высказался по поводу возможного исторического достижения клуба — четвёртой победы подряд в чемпионате Англии.

«Это то, что команда знает, что команда понимает, и мы с нетерпением ждём возможности попытаться добиться этого. Мы сделаем всё, чтобы попытаться добиться успеха и выиграть Премьер-лигу в четвёртый раз подряд, чего ещё никто не делал. Это много значит для нас. Я в восторге от того, как выступаю, и теперь в воскресенье остаётся последний рывок, ещё одна игра, чтобы попытаться выиграть лигу», — приводит слова Фодена Yahoo Sport.

«Манчестер Сити» после 37 матчей в чемпионате Англии заработал 88 очков, опережая «Арсенал» на два очка