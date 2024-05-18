Дьяков: есть чуйка, что «Динамо» наберёт максимум одно очко в матче с «Крыльями Советов»

Бывший центральный защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о грядущем матче 29-го тура РПЛ, в котором бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов». Встреча состоится сегодня, 18 мая.

«Крылья Советов» — молодая команда, поэтому она не выйдет на матч с «Динамо» просто отдавать игру. Понятно, что у самарцев нет мотивации в плане турнирных задач, но кто-то из игроков хочет передподписать контракт или перейти в другой клуб. Поэтому у футболистов есть личная мотивация. Кроме того, игроки выйдут на матч против команды, которая бьётся за чемпионство, где могут отыграть на хорошем уровне.

Для «Динамо» будет тяжёлый матч. Если взять последние игры с «Сочи» и «Балтикой», то это были качельные матчи, где динамовцы вырывали победы в концовках и встречи были крайне тяжёлыми. Поэтому мне кажется, что «Динамо» в этом туре не выиграет чемпионство. Я, конечно, могу ошибаться, ведь я не провидец, но есть чуйка, что «Динамо» наберёт максимум одно очко», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: