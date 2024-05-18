«Сочи» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча 29-го тура РПЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 18 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Сочи» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов. Матч начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 28 туров чемпионата России «Сочи» набрал 23 очка и занимает 16-е место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на третьей строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «быки» обыграли «Сочи» со счётом 2:0. Голами отметились Кайо и Кордоба.

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