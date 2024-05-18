Терёхин: о чемпионстве «Динамо» говорить рано, надо обыграть «Крылья»

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о возможном чемпионстве клуба в этом сезоне.

«Я надеюсь, что «Динамо» обыграет «Крылья Советов», но говорить о чемпионстве рано. Потому что «Краснодар» и «Зенит» могут выиграть свои матчи. Динамовцы и «Крылья» будут играть в атакующий футбол, никто не отсиживается в обороне, поэтому будет хороший матч.

Что касается мотивации у «Крыльев Советов», то, когда у команды её нет, это вообще сказка. Ведь ты играешь раскованно, у тебя всё будет получаться и ничто на тебя не давит», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов» встретятся на поле столичной «ВТБ Арены» 18 мая, начало матча назначено на 14:00 мск. В случае своей победы при невыигрышах «Краснодара» у «Сочи» и «Зенита» у «Ахмата» бело-голубые оформят чемпионство по итогам 29-го тура РПЛ.