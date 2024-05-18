Тони Кроос продлил контракт с «Реалом» до 2025 года — Николо Скира

Мадридский «Реал» пролонгировал трудовое соглашение с 34-летним центральным полузащитником Тони Кроосом до 2025 года. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент данная сделка является подтверждённой и завершённой.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, немецкий футболист выступает в составе «сливочных» с 2014 года. За этот период он принял участие в 463 матчах во всех турнирах (28 голов и 98 ассистов).

Кроос в текущем сезоне сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: