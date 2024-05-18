Главный тренер «Севильи» Кике Флорес покинет команду в конце сезона — Marca

Президент «Севильи» Хосе Мария дель Нидо Карраско заявил, что нынешний тренер клуба Кике Флорес уйдет из клуба в конце сезона.

«Вчера около 10 часов вечера мы договорились о том, что сегодня Флорес сообщит на пресс-конференции, что будет тренером «Севильи» только до 30 июня. Да, Кике сообщит вам, что в следующем сезоне он не будет тренером «Севильи». Поблагодарите его. Он посвятил этому много-много часов работы и достиг очень важной цели. Он сказал, что Севилья всегда будет его домом и его городом», — приводит слова президента клуба издание Marca.

Напомним, Флорес стал главным тренером «Севильи» в декабре 2023 года, став третьим в команде за сезон.

«Севилья» набрала 41 очко за 36 матчей и идёт на 13-й строчке в Ла Лиге.