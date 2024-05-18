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Игрок «Балтики» Энрикес: нам вполне по силам побороться в оставшихся матчах

Игрок «Балтики» Энрикес: нам вполне по силам побороться в оставшихся матчах
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Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес высказался о ситуации команды и её перспективах в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Мы как футболисты хотим выигрывать в каждом матче, в котором принимаем участие. Неважно, против какого соперника играем, в каком турнире. Нет такого, что мы выбираем, в каком матче выиграть, в каком – проиграть. Мы профессионалы, мы выходим на каждый матч с мыслью, что мы должны добиться своих целей.

Да, в чемпионате у нас сейчас тяжёлая ситуация, но есть полное доверие и уверенность, что мы сможем выйти из этой ситуации. У нас хороший уровень игры. Нам вполне по силам побороться в оставшихся матчах.

Причины улучшения результатов команды в весенней части турнира? Мы провели хорошую работу в межсезонье, к нам присоединились футболисты, которые усилили команду. От тренировки к тренировке, от матча к матчу нам всё комфортнее взаимодействовать друг с другом», – приводит слова Энрикеса Metaratings.ru.

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