«Байер» — «Аугсбург»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 16:30

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Сегодня, 18 мая, состоится матч 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся леверкузенский «Байер» и «Аугсбург». Игра пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступит Маттиас Йёлленбек. Матч начнётся в 16:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 33 туров Бундеслиги «Байер» набрал 87 очков и занимает первое место, находясь в статусе чемпиона Германии. «Аугсбург» после аналогичного количества матчей в этом турнире заработал 39 очков и располагается на 10-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии леверкузенский клуб победил «Аугсбург» со счётом 1:0.

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