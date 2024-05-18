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Женские «Спартак» и «Краснодар» не выявили победителя в матче 10-го тура Суперлиги

Женские «Спартак» и «Краснодар» не выявили победителя в матче 10-го тура Суперлиги
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Завершился матч 10-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступила Кристина Саакян из Воронежа. Матч завершился со счётом 0:0.

После семи матчей Суперлиги «Спартак» набрал 14 очков и занимает пятое место. «Краснодар» после девяти игр данного соревнования заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке.

В следующем туре красно-белые проведут матч с «Ростовом». Эта игра состоится 24 мая. В свою очередь, в следующем туре Суперлиги «Краснодар» встретится с казанским «Рубином». Матч пройдёт 24 мая.

Россия - Суперлига (ж) . 10-й тур
18 мая 2024, суббота. 11:30 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
0 : 0
Краснодар (ж)
Краснодар

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