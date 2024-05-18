Дьяков: у «Спартака» будет достаточно времени, чтобы понять требования Станковича

Бывший центральный защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о назначении сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Посмотрим, будет интересно посмотреть на «Спартак» в новом сезоне, как они пройдут подготовку со Станковичем. Пауза не совсем длинная, но за месяц можно что-то наладить. Времени достаточно, чтобы футболисты уже успели понять его требования», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

Напомним, Станкович возглавит красно-белых со следующего сезона.

С лета минувшего года Станкович работал в «Ференцвароше». Он дошёл с ним до плей-офф Лиги конференций, а месяц назад клуб из Будапешта досрочно стал чемпионом Венгрии.

Из «Ференцвароша» в «Спартак» переходят помощники Станковича. Это сербский ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: