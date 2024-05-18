Довбик и Гирасси могут усилить «Атлетико Мадрид» — Relevo

26-летний нападающий «Жироны» Артём Довбик и 28-летний нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси — кандидаты на усиление позиции в «Атлетико Мадрид», сообщает испанское интернет-издание Relevo.

Ранее стало известно, что команда из Каталонии оценила украинского форварда в € 40 млн. По информации источника клаусула Гирасси меньше — € 17,5 млн, но, скорее всего, игрока приобретёт дортмундская «Боруссия».

Напомним, Довбик перешёл в испанский клуб из украинского «Днепра-1» летом 2023 года за € 7,75 млн. В текущем сезоне форвард провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и девятью результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2028 года.

В нынешнем сезоне Серу Гирасси принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и тремя результативными передачами. Гвинеец по состоянию на сегодняшний день является вторым лучшим бомбардиром немецкой Бундеслиги.