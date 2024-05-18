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Мор: Джикия оставил большой след в истории «Спартака», уходит целая эпоха

Мор: Джикия оставил большой след в истории «Спартака», уходит целая эпоха
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался по поводу ухода защитника красно-белых и сборной России Георгия Джикии из клуба летом.

«Георгий оставил большой след в истории «Спартака». Уходит целая эпоха. Всё шло к тому, что он уйдёт, но небольшая надежда была у всех, что он может остаться. Видимо, время Джикии в «Спартаке» подошло к концу. Георгию можно сказать спасибо за время, проведённое в «Спартаке». Думаю, Джикия ещё несколько лет поиграет в команде хорошего уровня», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в этом сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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