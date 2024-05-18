«Удачи, человек с большой буквы!» Соболев отреагировал на уход Джикии из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал новость об уходе центрального защитника и капитана красно-белых Георгия Джикии из клуба, о чём было объявлено сегодня, 18 мая.

«Удачи, Капитан, Друг, Лидер и человек с большой буквы! Когда я пришёл в Спартак, ты первый, кто встретил меня и помогал мне во всём. Помогаешь и по сей день не только мне, но и всему клубу. Помню, как мы выиграли Кубок, помню, какие были у тебя проблемы перед этой игрой. И, несмотря на это, ты вышел играть. Ты сделал для этого клуба очень многое, ты выиграл все возможные трофеи. Для «Спартака» это огромная потеря как игрока, так и личности. Я желаю тебе удачи, капитан!» — написал Соболев в своём телеграм-канале.

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

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