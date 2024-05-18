ЖФК «Динамо» обыграл ЖФК «Звезда-2005» в матче 10-го тура Суперлиги

Завершился матч 10-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Звезда-2005». Игра проходила на стадионе «УТБ Новогорск-Динамо» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступила Александра Пономарёва. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу бело-голубых.

После восьми матчей Суперлиги «Динамо» набрало 22 очка и занимает первое место. «Звезда-2005» после девяти игр данного соревнования заработала 14 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Динамо» сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится 24 мая. В свою очередь, «Звезда-2005» в следующем матче Суперлиги проведёт матч с московским «Локомотивом». Встреча состоится также 24 мая.

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