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ЖФК «Динамо» обыграл ЖФК «Звезда-2005» в матче 10-го тура Суперлиги

ЖФК «Динамо» обыграл ЖФК «Звезда-2005» в матче 10-го тура Суперлиги
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Завершился матч 10-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Звезда-2005». Игра проходила на стадионе «УТБ Новогорск-Динамо» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступила Александра Пономарёва. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу бело-голубых.

После восьми матчей Суперлиги «Динамо» набрало 22 очка и занимает первое место. «Звезда-2005» после девяти игр данного соревнования заработала 14 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Динамо» сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится 24 мая. В свою очередь, «Звезда-2005» в следующем матче Суперлиги проведёт матч с московским «Локомотивом». Встреча состоится также 24 мая.

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Россия - Суперлига (ж) . 10-й тур
18 мая 2024, суббота. 12:00 МСК
Динамо (ж)
Москва
Окончен
2 : 1
Звезда-2005 (ж)
Пермь
1:0 Шестернёва – 19'     2:0 Комиссарова – 30'     2:1 Курочкина – 58'    
Удаления: нет / Акимова – 76'
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