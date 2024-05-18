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Энрике — о возможном переходе в «Барселону»: я помешан на сериалах на французском языке

Энрике — о возможном переходе в «Барселону»: я помешан на сериалах на французском языке
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос по поводу того, что место Хави в «Барселоне» может стать вакантным.

«Не знаю, я не буду это комментировать. Сейчас я помешан на сериалах на французском языке. Я слежу только за тем, что происходит во Франции», — приводит слова Энрике инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что несколько членов совета директоров «Барселоны» изъявили желание, чтобы Хави покинул свою должность по окончании сезона, после его слов о необходимости улучшения состава сине-гранатовых и тяжёлом экономическом состоянии клуба.

Луис Энрике был назначен главным тренером «ПСЖ» в июле 2023 года. В этом сезоне под руководством тренера досрочно стал чемпионом Франции и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

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