Энрике — о возможном переходе в «Барселону»: я помешан на сериалах на французском языке

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос по поводу того, что место Хави в «Барселоне» может стать вакантным.

«Не знаю, я не буду это комментировать. Сейчас я помешан на сериалах на французском языке. Я слежу только за тем, что происходит во Франции», — приводит слова Энрике инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что несколько членов совета директоров «Барселоны» изъявили желание, чтобы Хави покинул свою должность по окончании сезона, после его слов о необходимости улучшения состава сине-гранатовых и тяжёлом экономическом состоянии клуба.

Луис Энрике был назначен главным тренером «ПСЖ» в июле 2023 года. В этом сезоне под руководством тренера досрочно стал чемпионом Франции и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.