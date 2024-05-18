Агент Медведева: если Никита не подпишет контракт с «Ростовом», то есть планы B и C

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы 29-летнего вратаря «Ростова» Никиты Медведева, высказался о будущем своего клиента.

— Есть ли дедлайн по контракту?

— Нет, ничего нет. Не думаем сейчас об этом, осталось два матча. Потом уже будем принимать какие-то решения.

— Если Никита не подпишет контракт с «Ростовом», есть ли план B?

— Есть план B и план C, всё есть.

— Есть ли переживания, что Никита может остаться без клуба в новом сезоне?

— Нет, конечно. Никита — сильный вратарь, он точно будет востребован, — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Напомним, Медведев присоединился к «Ростову» летом 2022 года.

В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». В общей сложности он провёл на поле 1380 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

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