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«Вижу этот шум». Хави отреагировал на слухи о возможном увольнении из клуба

«Вижу этот шум». Хави отреагировал на слухи о возможном увольнении из клуба
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Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, что он думает о слухах, связанных с его возможным увольнением по окончании нынешнего сезона.

«Клуб внушает мне спокойствие. Необходимо продолжать работать с энтузиазмом. Я вижу шум вокруг, но это ничего не меняет.

Есть ли люди, приближённые к клубу, которые хотят моего увольнения? Я не знаю, и мне это неинтересно. Моё доверие президенту, вице-президенту и Деку непоколебимо.

Мы поговорим [с Лапортой], но всё остаётся так же, как и три недели назад, когда мы объявили о продолжении сотрудничества. Мы находимся в постоянном контакте, поэтому в случае, если появятся какие-либо изменения, мы сообщим об этом», — приводит слова Хави AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассматривает вариант с увольнением Хави, поскольку остался зол на него после слов о необходимости улучшения состава сине-гранатовых и сложностях реализации этого ввиду тяжёлого экономического положения клуба, сказанных в преддверии матча 36-го тура Ла Лиги с «Альмерией» (2:0).

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