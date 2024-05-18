Анчелотти — о Хави: уважаю его и как тренера, и как человека

Главный тренер «Реал Мадрид» Карло Анчелотти высказался о возможном увольнении Хави с поста наставника «Барселоны».

«Я испытываю огромное уважение по отношению к Хави. Я уважаю его и как тренера, и как человека. Он проделал отличную работу в «Барселоне». Желаю ему всего наилучшего в будущем», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что несколько членов совета директоров сине-гранатовых изъявили желание, чтобы Хави покинул свою должность по окончании сезона, после его слов о необходимости улучшения состава сине-гранатовых и тяжёлом экономическом состоянии клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне «Барселона» занимает второе место в испанской Ла Лиге, отставая от мадридского «Реала» за два тура до окончания чемпионата на 14 очков.