Валерий Кечинов: Джикия придётся ко двору «Ахмату» и «Рубину»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о будущем защитника и капитана красно-белых Георгия Джикии, об уходе которого в конце сезона было объявлено сегодня, 18 мая.

«Джикия многое сделал для «Спартака» и болельщиков. Он был лидером в обороне и раздевалке. Но в силу возраста пришло время расстаться с командой. Через это проходили все. Думаю, с его опытом он пригодится середняку или ниже среднего — тем же «Ахмату» или «Рубину» Джикия придётся ко двору. Заканчивать ему ещё рано», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.