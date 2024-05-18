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Сборная Сербии объявила расширенный состав на Евро-2024

Сборная Сербии объявила расширенный состав на Евро-2024
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Пресс-служба сборной Сербии на официальном сайте объявила состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024.

Фото: Пресс-служба сборной Сербии

Вратари: Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордж Петрович («Челси»), Александр Йованович («Партизан»).

Защитники: Страхина Павлович («РБ Зальцбург»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Милош Велькович («Вердер» Бремен), Срджан Бабич («Спартак» Москва), Урош Спайич («Црвена Звезда»), Страхинья Эракович («Зенит»), Неманья Стоич (ТСЦ), Ян Карло Симич («Милан»).

Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм»), Неманья Гудель («Севилья»), Неманья Максимович («Хетафе»), Иван Илич («Торино»), Саша Зделар (ЦСКА Москва), Срджан Мияилович («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Душан Тадич («Фенербахче»), Самед Баждар («Партизан»), Александр Чиркович (TСЦ), Лазарь Самарджич («Удинезе»), Велько Бирманчевич («Спарта» Прага), Филипп Костич («Ювентус»), Филип Младенович («Панатинаикос»), Матия Глушчевич («Раднички 1923»), Андрия Живкович (ПАОК), Мият Гачинович (АЕК), Неманья Радонич («Мальорка»).

Нападающие: Александр Митрович («Аль-Хиляль»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Петр Ратков («РБ Зальцбург»), Михаил Иванович («Войводина»).

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