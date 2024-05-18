Президент «Динамо» Махачкала: есть желание подписать Джикию

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сообщил, что клуб заинтересован в подписании центрального защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, который покинет красно-белых по окончании нынешнего сезона.

«Сейчас сложно сказать, насколько реально подписание Джикии. Понятное дело, что у нас есть желание подписать Джикию, оно основывается на том, что это очень качественный футболист, личность и человек, который может объединить команду. Для нас это бесценный игрок. А остальное вы знаете, это профессиональный футбол, наполовину спорт, наполовину бизнес», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» объявил, что не будет продлевать контракт с Джикией, заканчивающийся грядущим летом, сегодня, 18 мая.

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

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