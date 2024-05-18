Член совдира «Динамо» Степашин: будет ли у Лички новый контракт? Конечно

Бывший премьер-министр России, член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин ответил на вопрос о пролонгации трудового соглашения с главным тренером бело-голубых Марцелом Личкой.
— Новый контракт будет у Марцела?
— Конечно! — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, чешский специалист занял должность главного тренера «Динамо» минувшим летом.
После 29 туров чемпионата России «Динамо» набрало 56 очков и занимает первое место. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработали 40 очков и располагаются на восьмой строчке.
В следующем туре бело-голубые сыграют с «Краснодаром». Эта встреча состоится 25 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.
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