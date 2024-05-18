Степашин: футболку с фото Лички я надену после победы «Динамо» над «Краснодаром»

Бывший премьер-министр России, член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался по поводу победы клуба в матче с «Крыльями Советов» и предстоящей игры с «Краснодаром» в последнем туре Российской Премьер-Лиги.

— Футболку с фото Марцела Лички я надену после победы в «Краснодаре»… Или даже ничьей. А может быть, послезавтра (смеётся).

— Вы уверены, что в Краснодаре всё будет нормально?

— Я этого очень хочу. Хотя я люблю Галицкого. Серёжа — замечательный человек. У них прекрасный стадион. Но «Динамо» лучше всех, — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 29 туров чемпионата России «Динамо» набрало 56 очков и занимает первое место. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработали 40 очков и располагаются на восьмой строчке.